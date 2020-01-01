القاهرة : وفاة الفنانة المصرية الكبيرة ماجدة

القاهرة /وكالات/

رحلت الفنانة المصرية الكبيرة والمعروفة ماجدة الصباحي، عن عمر يناهز 89 عاما، حسبما أكدت ابنتها الفناة غادة نافع.

وقالت الفنانة ابنتها الفنانة غادة نافع، لجريدة "المصري اليوم" إن والدتها توفيت إثر أزمة صحية تعرضت لها مؤخرا.

وتمتلك الفنانة ماجدة مشوارا فنيا كبيرا، حيث قامت بدور المناضلة الجزائرية جميلة بوحريد في فيلم جميلة، كما قامت بالعديد من الأفلام المشهورة.

وولدت الفنانة ماجدة في 6 مايو 1931 في محافظة طنطا، وبدأت حياتها الفنية وعمرها 15 سنة دون علم أهلها وغيرت اسمها إلى ماجدة حتى لا تكتشف، وكانت بدايتها الحقيقية عام 1949 في فيلم الناصح إخراج سيف الدين شوكت مع إسماعيل يس.

ودخلت ماجدة مجال الإنتاج وكونت شركة "أفلام ماجدة" لإنتاج الأفلام من أفلامها التي انتجتها هي "جميلة"، "هجرة الرسول" وقد مثلت مصر في معظم المهرجانات العالمية وأسابيع الأفلام الدولية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية