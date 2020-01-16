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تركيا تنشر فيديو يكشف مشاهد من عملية هروب كارلوس غصن

الخميس 16 يناير 2020 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا تنشر فيديو يكشف مشاهد من عملية هروب كارلوس غصن


اسطنبول / وكالات/

نشرت وكالة "الأناضول" التركية مقاطع فيديو جديدة تظهر شخصين، أحدهما لبناني والآخر أمريكي، قالت إنهما ساعدا رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن على الهروب.

ولفتت الوكالة إلى أن القضاء التركي توصل إلى مشاهد جديدة حول هروب غصن من اليابان إلى لبنان عبر اسطنبول، وهي تظهر مرافقة شخصين له.

وذكرت الوكالة، أنه تبين أن شخصين أحدهما أمريكي الجنسية ويدعي ميشيل ت. (60 عاما)، والآخر لبناني الجنسية ويدعى جورج أنطونيو ز.(61 عاما)، رافقا غصن، حيث كانا معه في الطائرة الخاصة التي أقلته من مدينة أوساكا اليابانية.
وهبطت الطائرة الخاصة التي أقلت غصن ومن برفقته، في مطار أتاتورك الدولي باسطنبول، الساعة 5:30 فجر 30 ديسمبرالماضي، لينتقل بعدها مرافقا غصن إلى مطار اسطنبول الدولي عبر سيارة أجرة ويغادراه عبر طائرة مجدولة متجهة إلى بيروت، عند الساعة 12:20 من ظهر اليوم نفسه.

وكان القضاء التركي حكم بسجن 5 أشخاص في اسطنبول يعملون في شركة طيران شحن خاصة، على خلفية إعلان مرور كارلوس غصن من المدينة، خلال هروبه من اليابان إلى لبنان، موجها إليهم تهمة "تهريب مهاجرين".

وفر غصن (65 عاما) في ديسمبر الماضي من اليابان إلى لبنان، حيث كان بانتظار محاكمته بتهم الإبلاغ عن دخل أقل مما كان يحصل عليه، وخيانة الأمانة واختلاس أموال الشركة، وهي تهم ينفيها غصن جميعا.

وكان القضاء اللبناني، استدعى غصن في وقت سابق للتحقيق معه إثر مذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول الدولي، وتركه بسند إقامة ومنعه من السفر.

المصدر: الأناضول

#كارلوس غصن #اليابان #تركيا #نيسان

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