المجمع الإسلامي يتفقد الفقراء ضمن مشروع حملة الشتاء

خانيونس / سما /

ضمن مشروع " حملة الشتاء " وزعت جمعية المجمع الإسلامي – خان يونس مساعدات شتوية عاجلة على عشرات الأسر الفقيرة والمتعففة التي تعاني من أضرار في ظل برد الشتاء القارص بدعم كريم من لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني.

وقال مدير عام الجمعية م. محمد المصري أن هذه المساعدات جاءت بشكل عاجل لمواجهة تحديات فصل الشتاء و مساعدة أصحاب المنازل الذين يواجهون شظف العيش، مؤكداً على أهمية تظافر الجهود في سبيل تقديم المساعدات اللازمة وإضفاء الدفء لدى كثير من العائلات التي ما زالت تعيش ظروفاً معيشية صعبة.

من جهته أفاد مدير صندوق الزكاة والصدقات التابع للجمعية م. هاني شبير أن المشروع تضمن توزيع (أغطية شتوية، نايلون، زينكو، وفرشات)، منوهاً إلى أن هذه التوزيعات تأتي استمراراً للدور الخيري الذي تلعبه المؤسسة، في تقديم الإغاثة ودعم للأسر المستورة وتقديم يد العون والمساعدة لهم والتخفيف من معاناتهم خلال فصل الشتاء.



من جهتهم، عبّر العديد من المستفيدين عن شكرهم لجميع القائمين على هذا المشروع ، متمنين أن تستمر على قدر العطاء وصولًا لتحسين ظروفهم المعيشية.