وفد من أطباء بلا حدود يزور برنامج غزة للصحة النفسية

غزة / سما /

قام وفد من مؤسسة أطباء بلا حدود الدولية يوم أمس الثلاثاء بإجراء زيارة لبرنامج غزة للصحة النفسية بهدف التعارف والتنسيق بين المؤسستين في تنفيذ الأنشطة المشتركة.

وكان ضمن الوفد كل من لوسيانو كانسيليرا، مدير أنشطة الصحة النفسية؛ وبينا ديانا، منسقة أنشطة الصحة النفسية؛ ومروى قاسم، منسقة أنشطة الدعم.

وتم استقبال الوفد من قبل الدكتور ياسر أبو جامع، مدير عام برنامج غزة؛ والسيد قصي أبو عودة، مدير دائرة العلاقات الخارجية وتنمية الموارد؛ وإيناس جودة، رئيس وحدة التدريب؛ والدكتور سامي عويضة، مدير مركز غزة المجتمعي التابع للبرنامج؛ وامروان دياب، مدير وحدة الأبحاث والدراسات.

وفي مستهل اللقاء قام الوفد بالحديث عن أهم الأنشطة التي تقدمها مؤسسة أطباء بلا حدود في قطاع غزة وآليات العمل المتبعة.

وفي المقابل تحدث الدكتور أبو جامع عن آليات عمل برنامج غزة والأنشطة والخدمات التي يقدمها في سبيل دعم السلام النفسي والصلابة النفسية للمجتمع الفلسيني الذي يواجه تحديات كبيرة نتيجة ما يمر به من أزمات سياسية واقتصادية، لا سيما خلال العشر سنوات الأخيرة.

ومن جانبه تحدث الدكتور عويضة عن الخدمات التي يقدمها مركز غزة المجتمعي وأهم الاطرابات التي تم تشخيصها عند الأطفال في السنوات الأخيرة، وكذلك قام بشرح ما يقدم من تدخلات مختلفة لعلاج هذه الاضطرابات.

كما قامت جودة بشرح التدخلات العلاجية التي تقدم للأطفال من خلال السيكودراما والتي تتم بالشراكة مع مؤسسات من المجتمع المدني.

وفي ختام الزيارة اتفق الطرفان على إجراء زيارات لاحقة بهدف التنسيق لعملية شراكة بين المؤسستين.