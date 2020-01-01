الضابطة الجمركية تتعامل مع 45 قضية خلال 24 ساعة الماضية

رام الله / سما /

تعامل جهاز الضابطة الجمركية مع 45 قضية خلال 24 ساعة الماضية.

واوضحت الضابطة في بيان لها ان قضية واحدة بالتعاون مع جهة الاختصاص في وزارة الصحة، تم ضبط أدوية وكريمات وبعد المعاينة والفحص من قبل وزارة الصحة تبين أنها لا تتوافق مع الشروط والمقايس الصحية وممنوع تداولها في الأسواق الفلسطينية تم تحفظ عليها لحين إستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

وافادت ان 4 قضايا بالتعاون مع جهة الاختصاص في وزارة الزراعة، تم ضبط خلالها مبيدات حشرية ، لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية وبالتالي أقرت جهة الاختصاص التحفظ عليها لحين إستكمال الإجراءات القانونية .

واشارت الى ان 40 قضية في مجال التهريب الضريبي والجمركي، تم إحالة المكلفين إلى وزارة المالية لدفع الالتزامات الضريبية المترتبة عليهم وتسوية أوضاعهم.

واضافت "للتبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة، من خلال الاتصال على الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)؛ وذلك من أجل الحفاظ على الأمن الاقتصادي والغذائي والصحي لأبناء شعبنا الفلسطيني".