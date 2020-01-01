حكم قضائي نهائي في قضية إساءة ريهام سعيد للبدناء.. فما هو؟

وكالات / سما /

أصدرت محكمة مصرية حكما نهائيا في قضية الإعلامية المصرية ريهام سعيد بتهمة الإساءة إلى مرضى السمنة.

وقضت المحكمة ببراءة سعيد مما نسب إليها من اتهامات بالإساءة لمرضى السمنة، ووصفهم بالأموات وتشويه المجتمع، خلال برنامجها “صبايا الخير”.

يشار إلى أن محاميا كان قد تقدم ببلاغ يتهم فيه الإعلامية سعيد بازدراء مرضى السمنة وإهانتهم، وهو الأمر الذي تسبب بغضب كبير وجدل واسع، على اعتبار أنها قالت إن هؤلاء عالة على أسرهم وعلى الدولة وإنهم ميتون.

وكانت ريهام سعيد قد ردت على حملة الانتقادات التي وجهت لها موضحة أن تصريحاتها جرى تداولها بطريقة مختلفة عن السياق الذي قيلت فيه.

وقالت الإعلامية المصرية إن كلامها جاء في سياق حملة ضد السمنة، وليس من باب السخرية.