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دراسة أسترالية قد تدفع الرجال لإطلاق لحاهم!

الخميس 16 يناير 2020 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة أسترالية قد تدفع الرجال لإطلاق لحاهم!


وكالات / سما /

وجدت دراسة جديدة أن النساء ينجذبن إلى الرجال الملتحين أكثر من غيرهم ممن يحلقون لحاهم.

وعرض الباحثون في جامعة "كوينزلاند" بأستراليا، 30 صورة لـ3 رجال مختلفين، أمام زهاء 919 امرأة أمريكية تتراوح أعمارهن بين 18 و70 عاما، بهدف معرفة رأيهن حول شعر الوجه (أو اللحية) لدى الشركاء المحتملين، على المدى الطويل أو القصير.

وقالت الجامعة إن النساء اللواتي يرغبن في الحمل وإنجاب الأطفال، ينجذبن إلى الرجل ذي الشارب واللحية، بشكل أكثر إيجابية. ويُعتقد أن اللحية تشير إلى الفحولة القوية والخصوبة.

وقال الباحث الدكتور بارنابي ديكسون: "يجري الحكم على الوجوه الملتحية كأنها أكبر سنا وأكثر ذكورية وهيمنة اجتماعيا وعدوانية أيضا، مقارنة بغيرها. وصنفت النساء اللحية بمعدلات أعلى من حيث جاذبيتها، خاصة عند الحكم على العلاقات الطويلة الأجل مقارنة بالقصيرة الأجل".

ونُشرت الدراسة في مجلة Royal Society Open Science.

#دراسة #النساء #الرجال #اللحية

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