قوات الاحتلال تواصل تدريباتها العسكرية في الأغوار الشمالية

الأغوار / سما /

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تدريباتها العسكرية في عدة مناطق من الأغوار الشمالية، لليوم الرابع على التوالي.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة ، بأن التدريبات مستمرة منذ الاثنين الماضي في مناطق خلة أجميع، وخلة البد، وخربة الشق، وخربة سمرة، مستخدمين الدبابات والرصاص الحي، مبينا أن هذه التدريبات تؤثر على الحياة اليومية للسكان والمزارعين ورعاة الماشية.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تنفذ تدريبات عسكرية عدة مرات سنويا في مناطق الأغوار الشمالية، ما يؤدي لطرد العائلات من مساكنها، وحدوث أضرار وخسائر كبيرة في الأراضي والمحاصيل الزراعية.