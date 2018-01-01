خطوة مفاجئة.. إسرائيل تمنع بعثاتها الطلابية من زيارة إثيوبيا

القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع "i24 news" الإسرائيلي، أن إسرائيل حظرت على بعثاتها الطلابية زيارة إثيوبيا، بناء على تقرير أمني عبّر عن خشيته من تهديد مُحتمل في القارة الأفريقية.



وأكد الموقع، أنه تم تعليق العشرات من الرحلات، التي كان من المقرر أن تخرج العام الجاري إلى حيز التنفيذ.



وبحسب الموقع، قالت وزارة التعليم الإسرائيلية: إنه "تقرر عدم إرسال بعثات طلابية إلى إثيوبيا في هذه المرحلة، بعد توجيهات الجهات الأمنية، وتحذيرات من السفر من جانب وزارة الخارجية"، مضيفةً أنه سيتم إجراء تقييم آخر للأوضاع في الأيام القادمة.



وفي أغسطس/ آب من العام 2018، عُثر على جثمان الطالبة الإسرائيلية المفقودة آية نعامنة (21 عاما) في صحراء اثيوبية، حيث كانت ضمن بعثة طُلابية. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن آية توفيت على الارجح نتيجة سقوط، بعد انفصالها عن مجموعتها خلال جولة.



وأشار الموقع إلى أن العلاقات بين إثيوبيا وإسرائيل ممتازة، حيث زار رئيس الحكومة آبي أحمد، إسرائيل مؤخراً. لكن الأمن الإسرائيلي يرجّح إمكانية وجود خلايا تابعة لتنظيم "الشباب" الصومالي الموالي للقاعدة في إثيوبيا.



وتقول هيئة مكافحة "الإرهاب" الخاضعة لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، إن "هناك تهديد محتمل ومستمر، لإلحاق الأذى بالإسرائيليين/ اليهود، الذين يعيشون في المقاطعة الصومالية شرق إثيوبيا، والحدود مع جيبوتي"، محذرةً من أن "الإرهاب قد يمتد إلى عمق إثيوبيا". واستندت إسرائيل بذلك على إحباط الأمن الإثيوبي في إبريل/ نيسان 2019، العديد من الهجمات في عمق إثيوبيا، لا سيما العاصمة أديس أبابا، وفق الموقع.