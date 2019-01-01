الاحتلال يهدم منزلا جنوب الخليل

رام الله / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلا شرق يطا جنوب الخليل، بحجة عدم الترخيص.

وأفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور بأن قوات الاحتلال هدمت منزلا يعود للمواطن حسين محمد سلامة في منطقة الديرات شرق يطا، قبل إفراغه من محتوياته.

وأشار إلى أن مساحة المنزل تبلغ 150 مترا مربعا، وقد هدمته قوات الاحتلال خلال عام 2019، وأعاد هو بناءه، ويؤوي 10 أفراد.

وأضاف، أن تلك القوات اعتقلت شابين أثناء عملية الهدم، وهما: محمد إياد ربعي (19عاما)، وزكريا هيثم ربعي (18 عاما).

كما اعتدت قوات الاحتلال بشكل وحشي على المتجمهرين، وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز السام لتفريقهم، ما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق.

وفي وقت لاحق، أجبرت قوات الاحتلال أصحاب مغسلة مركبات في منطقة زيف شرق يطا جنوب الخليل تعود ملكيتها الى المواطن علي عيسى ابو عرام على إزالتها؛ بحجة عدم الترخيص.