  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يهدم منزلا جنوب الخليل

الخميس 16 يناير 2020 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم منزلا جنوب الخليل


رام الله / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلا شرق يطا جنوب الخليل، بحجة عدم الترخيص.

وأفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور بأن قوات الاحتلال هدمت منزلا يعود للمواطن حسين محمد سلامة في منطقة الديرات شرق يطا، قبل إفراغه من محتوياته.

وأشار إلى أن مساحة المنزل تبلغ 150 مترا مربعا، وقد هدمته قوات الاحتلال خلال عام 2019، وأعاد هو بناءه، ويؤوي 10 أفراد.

وأضاف، أن تلك القوات اعتقلت شابين أثناء عملية الهدم، وهما: محمد إياد ربعي (19عاما)، وزكريا هيثم ربعي (18 عاما).

كما اعتدت قوات الاحتلال بشكل وحشي على المتجمهرين، وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز السام لتفريقهم، ما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق.

وفي وقت لاحق، أجبرت قوات الاحتلال أصحاب مغسلة مركبات في منطقة زيف شرق يطا جنوب الخليل تعود ملكيتها الى المواطن علي عيسى ابو عرام على إزالتها؛ بحجة عدم الترخيص.  

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة.. ضابط بسلاح الجو يكشف ما دمرته المياه في قاعدة "حتسور"

بالفيديو والصور.. الاحتلال يقصف عدة مواقع في قطاع غزة..

اسرائيل : 4 صواريخ اطلقت من غزة صوب مستوطنات الغلاف مساء اليوم

هبوط اضطراري لطائرة حربية إسرائيلية وأضرار جسيمة لحقت بها

تعليقا على اطلاق صواريخ غزة.. غانتس: نتنياهو فشل و"حان الوقت لاتخاذ قرار"

يديعوت : هل ستضيع القيادة الإسرائيلية الفرصة التي أوجدها الجيش ؟

الرئيس الإسرائيلي يبعث برسالة للسيسي وهذا اهم ما جاء فيها ..

الأخبار الرئيسية

عزام الأحمد : وجود السلطة أصبح في مهب الريح

صحيفة: الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة قررت العودة للتصعيد

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان يعد الإسرائيليين ببشرى ستتحق بعد الانتخابات المقبلة

سيسي

الرئيس الإسرائيلي يبعث برسالة للسيسي وهذا اهم ما جاء فيها ..

920191194055455

دعوة يمينية إسرائيلية لضم غور الأردن قبل الانتخابات