سمكة ضخمة تهاجم سائحا في مياه عكرة

وكالات / سما /

هاجمت سمكة ضخمة مجهولة في محافظة فانغ نغا بتايلاند، سائحا من ألمانيا كان يسبح في المياه العكرة.

ويفيد الموقع الاخباري Thai Residents المحلي بأن الحادث وقع يوم 12 يناير الجاري، حيث كان السائح الألماني (75 سنة) يسبح برفقة زوجته على بعد ستة أمتار من الشاطئ عندما لمست يده عن طريق الخطأ سمكة ضخمة مجهولة، لم يرها بسبب المياه العكرة، وواصل السباحة. ولكن السمكة عضته في ساقه اليمنى وتركت جرحا طوله 20 سم، واختفت.

وصرخ السائح طالبا المساعدة من السياح الذين كانوا يسبحون على مقربة منه. وقد نقلته فرقة الإنقاذ إلى أقرب مركز طبي ومن ثم إلى مستشفى خاص في فوكيت ، حيث تمكن من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة بموجب وثيقة التأمين الصحي للسياح.

ويؤكد بروفيسور من جامعة البحوث العلمية في بانكوك، على أن أسماك القرش نادرا ما تهاجم الناس في تايلاند، ولكنه يفترض أن السمكة التي هاجمت السائح الألماني هي من نوع قرش الثور العدوانية جدا.

وتعيش هذه الأسماك في مياه المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، ويمكن أن تتواجد في المياه العذبة بحثا عن الفريسة وبالقرب من المناطق الساحلية.