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غوغل سيرجع ميزة للأندرويد طال انتظارها

الخميس 16 يناير 2020 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غوغل سيرجع ميزة للأندرويد طال انتظارها


وكالات / سما /

بعد سنوات من الانتظار، قررت شركة غوغل، أخيرا، إعادة تطبيق تسجيل المكالمات في الهواتف الذكية بنظام أندرويد.

في رمز الإصدار الجديد من هاتف "غوغل فون" نسخة 43 بيتا، الذي تم إصداره مؤخرا من طرف بيكسال4، تم اكتشاف "دليل" يشير إلى الإطلاق الوشيك لوظيفة تسجيل المكالمات.

ومع ذلك، تعمل غوغل بالفعل على إرجاع واجهة برمجة التطبيقات لتسجيل المكالمات في الإصدارات المستقبلية من"أندرويد . على الرغم من ظهور الرمز المقابل في "غوغل فون"، إلا أن تواريخ الإطلاق لا تزال غير معروفة.

هذا وأعلنت شركة "كسيومي" مؤخرًا أنه في بعض المناطق سيتم استبدال MIUI Dialer بـ Google Phone، ما أصاب العديد من مستخدمي الهواتف الذكية للشركة بخيبة أمل، لأن هذا يعني فقدان وظيفة تسجيل المكالمات.

كانت هذه الميزة متاحة في السابق على نظام أندرويد. ومع ذلك ، مع إصدار "Android 9 Pie" ، أغلقت "Google" الثغرات التي تم استخدامها من قبل المطورين، ولم يتم توفير واجهات برمجة التطبيقات لتسجيل المكالمات الرسمية مع "Android 6 Marshmallow". بقي هذا الاحتمال في بعض الأصناف لنظام Android ، والتي تم إنشاؤها من قبل الشركات المصنعة للهواتف الذكية.

#غوغل #أندرويد

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