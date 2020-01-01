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التربية تطلق حملة "أرضنا" ضمن أسبوع الشجرة

الخميس 16 يناير 2020 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أطلقت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، فعاليات حملة "أرضنا"، في مدرسة بنات رام الله الثانوية، ضمن أسبوع الشجرة الفلسطيني، الذي يصادف 15 كانون الثاني/ يناير من كل عام.

وأكد وزير التربية والتعليم مروان عورتاني في كلمته، أهمية تعزيز نموذج المدارس الخضراء كخطوة أساسية تسهم في التقليل من التلوث، وإيجاد بيئة صحية وجاذبة للطلبة، مشددا على ضرورة العمل والتطبيق الميداني لإعطاء الطلبة المساحة الكافية للإبداع، وإكسابهم السلوكيات السليمة الخاصة بالزراعة، والمحافظة على البيئة. 

كما التقى عورتاني برؤساء أقسام الصحة المدرسية في مديريات التربية والتعليم، وناقش معهم سبل تعزيز الممارسات الصحية السليمة لدى الطلبة، وضرورة التزامهم بالأغذية الصحية.

وأكد أهمية معاملة الطلبة باعتبارهم أصحاب القرار الأول فيما يتعلق بصحتهم، وتعزيز روح المسؤولية لديهم في هذا السياق.

#التربية والتعليم #الشجرة

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