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الاحتلال يعتقل 11 مواطنا من الضفة

الخميس 16 يناير 2020 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الخميس، 11 مواطنا من جنين والقدس والخليل، رافق ذلك مداهمة لعدد من المنازل، واستدعاء مواطنين آخرين.

وقال نادي الأسير، في بيان، إن أربعة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة جنين، وهم: محمد محمود كايد، ومحمد شادي جرار، ومحمد حواشين، وأحمد وليد نبهان.

كما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مقدسيين، وهم: نسيم محيسن، وتيسير محيسن، ومصعب محيسن، ومحمد أبو ريالة، كما جرى اعتقال نظام أبو رموز عقب استدعائه.

ومن الخليل، اعتقلت تلك القوات شابين من بلدة يطا جنوبا، وذلك أثناء عملية هدم أحد المنازل، وهما: محمد اياد ربعي (19عاما) وزكريا هيثم ربعي (18 عاما).

#الاحتلال

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