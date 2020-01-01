هازارد يعترف: لقد وصل وزني لـ80 كيلو في ريال مدريد

وكالات / سما /

اعترف البلجيكي إدين هازارد نجم ريال مدريد أنه فقد السيطرة على وزنه خلال فترة الصيف وانطلاقته في ملعب سانتياجو برنابيو، ليؤكد التقارير الصحفية التي انتشرت في بداية الموسم وتحدثت عن معاناته من زيادة واضحة في الوزن.

وتعرض هازارد لهجوم شرس خلال الجولة التحضيرية لريال مدريد بسبب وزنه الزائد الذي كان واضحاً للجميع، ويرى الكثيرين أن هذا هو السبب وراء الإصابة الأولى التي أبعدته لثلاث أسابيع عن الملاعب وجعلته لا ينسجم مع الفريق بشكل سريع.

وأكد هازارد أن وزنه الطبيعي يبلغ 75 كيلو غرام، لكنه زاد بمقدار 5 كيلو خلال فترة الصيف، مشيراً إلى أنه يكسر جميع القواعد الاحترافية للاعب كرة القدم في وقت الإجازات.

وقال النجم البلجيكي في تصريحات لوسائل الإعلام “زيادة الوزن؟ هذا صحيح، لن أكذب، إذا كنت في إجازة اتصرف على هذا النحو، لقد زاد وزني بمقدار 5 كيلو غرام خلال الصيف، أنا واحد من الأشخاص الذين يزداد وزنهم بسرعة ويفقدونه بسرعة أيضاً”.

وتابع “عندما كنت في ليل وعمري 18 عاماً، كنت أزن 72 أو 73 كيلو، ومع اكتساب كتلة عضلية وصل وزني إلى 75 كيلو، أحياناً أصل إلى 77 كيلو في أوقات سيئة، في الصيف وصلت إلى 80 كيلو، لكنني فقدت الزيادة خلال 10 ايام فقط”.