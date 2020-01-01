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كلوب يرفض رحيل أي لاعب في قائمة ليفربول الحالية

الخميس 16 يناير 2020 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كلوب يرفض رحيل أي لاعب في قائمة ليفربول الحالية


وكالات / سما /

قرر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، التمسك بجميع اللاعبين الموجودين في القائمة الحالية للفريق.

ويقدم ليفربول موسم أكثر من رائع حتى الآن، حقق انطلاقة تاريخية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث فقد نقطتين فقط بالتعادل في مباراة وحيدة، وفاز في جميع مبارياته الأخرى ولم يتعرض لأي خسارة.

كشفت صحيفة “ميرو” الإنجليزية، أن يورجن كلوب رفض رحيل لاعبه السويسري شيردان شاكيري، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وارتبط اسم شاكيري بالرحيل إلى نادي روما الإيطالي، بعد موسم محبط بالنسبة للاعب السويسري الذي لم يشارك كثيراً هذا الموسم.

لكن يورجن كلوب رفض رحيل شاكيري ولن يسمح لأي لاعب أخر في قائمته بالمغادرة، حيث يركز على تحقيق المجد والفوز بلقب البريميرليج.

وعلى الرغم من عدم مشاركة شاكيري كثيراً لظروف الإصابات والمنافسة القوية في مركزه بوجود لاعبين أمثال محمد صلاح وساديو ماني، إلا أن النادي أبلغ وكيله أنه لا توجد فرصة لتركه في يناير.

#يورجن كلوب #ليفربول

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