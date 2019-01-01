يويفا يحفظ ماء وجه كريستيانو بقرار نادر

وكالات / سما /

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفتوس، حصل على امتياز نادر من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، كي يتم اختياره ضمن التشكيل المثالي لعام 2019.

وكان اليويفا أعلن، الأربعاء الماضي، عن فريق العام، والذي شهد وجود 4 مهاجمين وهم كريستيانو وليونيل ميسي (برشلونة)، وروبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، وساديو ماني (ليفربول).

ووفقًا لصحيفة "ميررو" البريطانية، فإن الاتحاد الأوروبي غير من الخطة الخاصة بفريق العام، كي يضمن ظهور كريستيانو في التشكيل، عقب حصول نجم السيدة العجوز على ترتيب متراجع.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاستفتاء الذي شارك به أكثر من مليوني مشجع من جميع أنحاء أوروبا، نادرًا ما نتج عنه تشكيلًا يعتمد على خطة 4-2-4.

وأوضحت أن سر اختيار هذه الخطة تحديدًا في التشكيل المثالي هو إسقاط أحد لاعبي خط الوسط، وإدخال كريستيانو بدلًا منه، بعد أن حل صاروخ ماديرا في المركز الرابع في التصويت الخاص بالمهاجمين، عقب ميسي وماني وليفاندوفسكي.

وقالت "ميرور" إن قرار تغيير خطة الفريق لإدخال كريستيانو، يعود إلى شعبية الأخير الكبيرة لدى رؤساء الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن اللاعب الذي تم إسقاطه من خط الوسط على الأرجح هو الفرنسي نجولو كانتي، نجم تشيلسي.

وأضافت أن الإعلان عن التشكيل المثالي تأخر خلال الأسبوع الماضي، لأن رؤساء اليويفا كانوا في حيرة بشأن ما يجب فعله حيال وضع كريستيانو.



وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن فوز البرتغال بلقب دوري الأمم ساعد في حصول رونالدو على مكان بالتشكيل المثالي.



وتابع: "تم اختيار التشكيل المثالي لهذا العام من خلال أصوات الجماهير، بالتوازي مع إنجازات اللاعبين في مسابقات الاتحاد الأوروبي".

وأتم: "بسبب ذلك هناك 5 فائزين بدوري الأبطال في التشكيلة، و4 بلغوا نهائي دوري الأمم، كما أن خطة التشكيل تتغير بشكل منتظم وهذا العام ليس استثناءً".