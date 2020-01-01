تعرف على موعد كلاسيكو الإياب في "الليغا"

وكالات / سما /

أعلن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، موعد "كلاسيكو" الدور الثاني من "الليغا" بين ريال مدريد وبرشلونة.

وقال تيباس في تصريحات لوسائل الإعلام الإسبانية: "كلاسيكو الدور الثاني بالليغا سيقام في الأول من مارس المقبل".

وستجري مباراة "الكلاسيكو" على ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل "الملكي", ضمن مواجهات الجولة الـ26 من المسابقة.

وكانت مواجهة الدور الأول بين الفريقين على ملعب "كامب نو" في 18 ديسمبر الماضي، قد انتهت بالتعادل الإسباني.

يشار إلى أن قطبي إسبانيا يتقاسمان ترتيب "الليغا" حاليا برصيد 40 نقطة, من أفضلية فارق الأهداف لبرشلونة.