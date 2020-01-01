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عشرات المزارعين الإسرائيليين يحتجون على المقاطعة الفلسطينية

الخميس 16 يناير 2020 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات المزارعين الإسرائيليين يحتجون على المقاطعة الفلسطينية


القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الخميس، أن عشرات المزارعين ومربي العجول الإسرائيليين، تظاهروا الليلة احتجاجا على المقاطعة الفلسطينية لمنتجاتهم.

وقالت قناة "كان" العبرية، إن المزارعين ومربي العجول، تظاهروا الليلة أمام منزل وزير الجيش نفتالي بينت، مطالبين بوقف المقاطعة الفلسطينية لاستيراد العجول.

وأضافت القناة، أن المزارعين ومربي العجول الإسرائيليين، اشتكوا من تضرر أوضاعهم المالية والإقتصادية بسبب هذه المقاطعة، وطالبوا الوزير بالخروج للتحدث معهم.

وبحسب القناة العبرية، خرج الوزير بينت بعد نصف ساعة من التظاهرة، وتحدث مع المزارعين بشأن انهاء المقاطعة الفلسطينية للمنتجات الزراعية الإسرائيلية.

يشار الى أن السلطة الفلسطينية انهت مقاطعة إستيراد العجول من إسرائيل، بعد جهد كبير وتنسيق بين مكتب المنسق ومكاتب الارتباط التابعة للسلطة.

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