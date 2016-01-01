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الاحتلال يهدم خيمة و"كرافانا" في بيت جالا ويجرف شارعين في الولجة

الخميس 16 يناير 2020 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم/ سما /

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خيمة وبيتا متنقلا "كرفانا" في منطقة بير عونة بمدينة بيت جالا غرب بيت لحم، وجرفت شارعين، وأخطرت بتدمير كل ما تم استصلاحه في أرض زراعية في قرية الولجة غربا.

وأفاد صاحبهما محمد زرينة ، بأن قوات الاحتلال هدمت خيمة و"كرافانا"، ودمرت جدران استنادية وبوابة، لافتا الى انه لم يكن متواجدا وقتها.

وأشار زرينة الى ان هذا العمل التعسفي اللاإنساني هو الخامس من نوعه، حيث يعيش هذه المعاناة منذ العام 2016، بهدف ترحيله، فقد هدمت قوات الاحتلال سابقا منزلا يمتلكه، ثم بركسات لتربية المواشي مرتين.

وفي سياق منفصل، جرفت آليات الاحتلال شارعين في منطقة عين جويزة في الولجة، تحديدا في حارة خلة الخور، كما سلّمت تلك القوات المواطن وليد محمد الأطرش اخطارا يقضي بهدم ما تم استصلاحه في أرضه الواقعة في المنطقة ذاتها، والبالغ مساحتها 600 متر مربع، من: جدران استنادية، وبوابة، وكل ما تم زراعته، دون معرفة الأسباب.

يذكر أن الولجة تتعرض الى مضايقات متكررة من قبل الاحتلال، من هدم منازل، وتدمير جدران استنادية، وشوارع، وذلك في إطار تضييق الخناق على المواطنين لتهجيرهم.

#الاحتلال #يت جالا #الولجة

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