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مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس

الخميس 16 يناير 2020 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس


رام الله / سما /

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالاتها في صفوف المواطنين في الضفة الغربية والقدس، واعتقلت الليلة ٥ مواطنين أغلبهم من بلدة العيساوية.

وأفاد شهود عيان أن الاحتلال اعتقل محمد شادي جرار بعد اقتحام منزله في جنين، فيما أطلق مقاومون  النار صوب قوات الاحتلال الذين اقتحموا المدينة.

كما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال منطقة قبر يوسف في نابلس.

وفي العيسوية شرق القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تيسير يوسف محيسن، ونسيم أمجد محيسن، ومصعب محمود محيسن، ومحمد أحمد أبو ريالة بعد اقتحام منازلهم في البلدة واقتادتهم إلى مراكز التحقيق.

#اعتقالات #الاحتلال #الضفة

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