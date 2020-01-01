موقع إماراتي: جدة سلطان عُمان تركية.. وأبوه ولد بإسطنبول

وكالات

ذكر موقع إماراتي، أن طارق بن تيمور، والد سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، هو من مواليد مدينة إسطنبول.

وأشار موقع "إرم نيوز" الإماراتي، إلى أن والد السلطان الجديد، لا يزال على قيد الحياة، وولد في إسطنبول عام 1920، ويبلغ من العمر نحو 100 عام.

ولفتت إلى أن جدة السلطان الجديد (أم والده) تركية الأصل، كما أن والده كان في بداية حياته يجد صعوبة في التحدث باللغة العربية في سنواته الأولى في تركيا مع والدته.

والسبت الماضي، أدى هيثم بن طارق آل سعيد، اليمين القانونية، سلطانا لعمان، بموجب النظام الأساسي للدولة، بناء على وصية السلطان الراحل قابوس بن سعيد.



والسلطان الجديد هو ابن عم نظيره الراحل، ويعود أصله للمؤسس الأول للدولة البوسعيدية (الإمام أحمد بن سعيد) عام 1741 الذي تتولى أسرته حكم البلاد، وتعد من أقدم الأسر العربية الحاكمة بصورة متواصلة.