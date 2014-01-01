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الجيش السوري يقضي على عصابة إجرامية مسلحة من بقايا التنظيمات بجبال القلمون

الخميس 16 يناير 2020 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش السوري يقضي على عصابة إجرامية مسلحة من بقايا التنظيمات بجبال القلمون


دمشق/وكالات/

ذكرت صحيفة "الوطن"، أن وحدات من الجيش السوري تمكنت من القضاء على العشرات من أفراد "عصابة إجرامية مسلحة"، في بلدة رنكوس الواقعة بمنطقة القلمون الغربي بريف دمشق.

ونقلت عن مصادر في لجان المصالحة بريف دمشق، أنه وبعد تمكن الجيش السوري من تحرير كامل المنطقة من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، بقي بعض مسلحي تلك التنظيمات والميليشيات من رافضي المصالحة والتسويات في تلك المناطق ولكنهم كانوا متوارين عن الأنظار في جرود المنطقة وخصوصا جرود بلدة رنكوس.

وأشارت المصادر إلى أن هؤلاء وبعد بسط الجيش سيطرته على المنطقة وعودة مؤسسات الدولة للعمل هناك، شكلوا "عصابة مسلحة" يصل عددها إلى 100 فرد واتخذوا من الجرد معقلا لهم وأخذوا يتسللون بين الحين والآخر في ساعات الليل إلى المدن والبلدات والقيام بعمليات قتل وخطف بغرض الفدية وسرقة سيارات ومحال تجارية وسلب ونهب مواطنين بقوة السلاح.

وقالت المصادر للصحيفة، إن اشتباكات عنيفة جرت بين وحدات الجيش العاملة في رنكوس وأفراد تلك "العصابة الإجرامية" ليلة الأربعاء استمرت عدة ساعات.

وحسب المصادر، فإن وحدات الجيش تمكنت خلال الاشتباكات من القضاء على أكثر من 40 مسلحا من أفراد العصابة وإصابة آخرين وإلقاء القبض على بعضهم، في حين لاذ قلة منهم بالفرار إلى الجرود حيث يواصل عناصر الجيش والجهات المختصة ملاحقتهم.

وأشارت إلى إصابة عدد من عناصر الجيش السوري خلال الاشتباكات.

وتمكنت قوات الجيش السوري في أبريل 2014 من بسط سيطرتها الكاملة على بلدة رنكوس، بعد معارك عنيفة أرغمت التنظيمات الإرهابية على الاندحار إلى جرود القلمون.

#الجيش السوري #القلمون #عصابات

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