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الجبير يستقبل الحاخام شناير .. "وسيط" بين الخليج واسرائيل

الخميس 16 يناير 2020 08:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجبير يستقبل الحاخام شناير .. "وسيط" بين الخليج واسرائيل


الرياض / وكالات /

استقبل وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، في العاصمة الرياض، الأربعاء، الحاخام الأمريكي اليهودي مارك شناير، الذي يعد وسيطا بين حكومات الخليج، واسرائيل.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن شناير الذي يترأس مؤسسة "التفاهم العرقي"، استعرض مع الجبير "جهود تحقيق التعايش بين أصحاب الديانات والثقافات المتعددة".


ونقلت الوكالة عن الجبير، قوله إن "المملكة تدعم كافة الجهود المبذولة لتحقيق مقاصد الأمن والسلم والتعايش المشترك".

يذكر أن شناير يترأس مؤسسة "التفاهم العرقي" (FFEU)، التي تأسست في العام 1989 بنيويورك، وتسعى إلى تحسين العلاقات بين المسلمين واليهود.

وتحدثت عدة مصادر في السابق بينها "تايمز أوف إسرائيل"، أن شناير متزوج من إسرائيلية، منذ سنوات عديدة، وله علاقات واسعة مع حكام معظم دول الخليج.

اللافت أن شناير عين في كانون الأول/ ديسمبر 2018 مستشارا خاصا لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وجرى تكليفه وقتها بمساعدة مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في المنامة، والمساعدة في الحفاظ على الجالية اليهودية في البلاد وتنميتها.

وكانت مصادر قالت إن شناير مقيم بصورة شبه دائمة في قصور حكام الخليج، في مساعيه من أجل إقامة علاقات علنية بينها وبين اسرائيل.

#الجبير #الحاخام شناير #السعودية

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