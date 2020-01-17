حالة الطقس: اجواء باردة وفرصة لتساقط امطار على بعض المناطق وليلا تهبط درجات الحرارة

رام الله / سما /

يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا نسبيا الى بارد ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للغبار والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئيا وشديد البرودة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة و البحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2020/01/17: يكون الجو غائماً وباردا الى شديد البرودة ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ، وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

السبت 2020/01/18: يكون الجو غائماً وشديد البرودة ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة ، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار فوق مختلف المناطق وتكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة و البحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الاحد 2020/01/19: يكون الجو غائماً و شديد البرودة ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة ، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار فوق مختلف المناطق وتكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا و البحر مائجاً

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خاصة يومي السبت والاحد من خطر :

1- تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.

2- خطر التزحلق على الطرقات.

3- تدني مدى الرؤيا الافقية