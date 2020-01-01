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أول تعليق من "حماس" على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة!

الأربعاء 15 يناير 2020 10:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من "حماس" على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة!


غزة / سما /

قالت حركة " حماس "، مساء اليوم الأربعاء، إن القصف الإسرائيلي لقطاع غزة ، هو "استمرار لعدوانه الذي لا يكاد يتوقف على القطاع، عدا عن استمرار حصاره".

وأضاف المتحدث باسم "حماس" حازم قاسم عبر صفحته على (فيسبوك):  في القدس تنتهك حرمة الأقصى وتسرق الأرض في الضفة الغربية، مستطردا : "كل هذا هو فعل الاحتلال في صراعه مع شعبنا ومقاومته".

وتابع قاسم: في مقابل كل ذلك هناك صمود شعب، وبسالة مقاومة، وإيمان راسخ بالحق بالأرض والمقدسات، والغلبة في النهاية لن تكون إلا لشعبنا صاحب الحق والإرادة.

وأردف المتحدث باسم "حماس" قائلا : "مرة أخرى، وبلا أدنى شك، إن إرادة شعبنا ومقاومته ستهزم إرادة الاحتلال وغطرسته".

#حماس #القصف الاسرائيلي #طائرات الاحتلال #قطاع غزة #المقاومة الفلسطينية

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