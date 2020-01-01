عشراوي تطلع وفدا طلابيا أميركيا على الوضع الفلسطيني والتطورات السياسية

رام الله / سما /

أطلعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، وفدا طلابيا أميركيا من جامعة كولومبيا، على آخر التطورات السياسية والوضع الفلسطيني الداخلي، بما في ذلك واقع النساء والشباب ودورهم في الحياة السياسية.

وقدمت عشراوي خلال اللقاء الذي جرى في مقر المنظمة، اليوم الأربعاء، تقييما شاملا لأحدث التطورات الدولية والإقليمية، مشيرة إلى سياسات الإدارة الأميركية غير المسؤولة والمناهضة للحقوق الفلسطينية، باتخاذها خطوات منافية للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتداعيات ذلك على المنطقة والعالم أجمع.

وأكدت أهمية الدور الذي يجب أن يقوم به المجتمع المدني الأميركي، والشعب الأميركي بشكل عام لمواجهة سياسات ترمب الشعبوية والعنصرية المتطرفة والأحادية، التي وضعت مصداقية الولايات المتحدة على المحك، وأساءت إلى قيمها وسمعتها وعزلتها عن حلفائها التقليديين لصالح المستبدين في العالم.

واستعرضت عشراوي الانتهاكات الإسرائيلية على الأرض، وتصعيد دولة الاحتلال من جرائم الحرب ضد أبناء شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، لا سيما التوسع الاستيطاني الاستعماري، ومواصلة حصار قطاع غزة، وسرقة الأرض والموارد والمقدرات.

وتطرقت إلى الوضع الفلسطيني الداخلي، بما في ذلك الجهود الحثيثة لإنهاء الانقسام، والمساعي الحقيقية لإجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة، إلى جانب المعيقات التي تضعها إسرائيل للحيلولة دون اجرائها، خصوصا في العاصمة المحتلة.

واستعرضت عشراوي واقع النساء والشباب وتاريخ المرأة الفلسطينية، ودور المرأة الرئيسي والفاعل باعتبارها شريكة في النضالي والبناء.