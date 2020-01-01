سلطة النقد تصدر تعليمات جديدة للمصارف لحماية الصراف الآلي

رام الله / سما /

أصدرت سلطة النقد، اليوم الأربعاء، تعليمات جديدة للمصارف تتضمن متطلبات إضافية لحماية الصرافات الالية من أخطار السرقة.

وشملت التعليمات الجديدة، وفق بيان صادر عن سلطة النقد، التدابير الواجب القيام بها عند اختيار موقع الصراف الآلي، وطريقة تثبيته في الموقع، وتحصينه بالخرسانة المسلحة، وحماية خزنة النقد الموجودة داخله.

كما شملت التعليمات ضرورة اتخاذ المصارف إجراءات جديدة بهدف حماية جهاز الصراف الآلي والبيئة المحيطة، من خلال تركيب أجهزة إنذار متطورة، وربطها مع الأجهزة الأمنية، إضافة إلى تقنيات حديثة للإنذار عند انقطاع التيار الكهربائي.

وطالبت سلطة النقد المصارف باتخاذ تدابير وإجراءات إضافية لتعزيز عمليات المراقبة من خلال تسجيل الكاميرات وربطها بغرف المراقبة والتحكم المركزية في المصارف، إضافة إلى عدد من الضوابط الوقائية التي تساعد في اكتشاف محاولات السرقة قبل وقوعها، وربط الصرافات الآلية مع الأجهزة الأمنية وشركات الأمن والحماية الخاصة.

وتستند التعليمات الجديدة التي أصدرتها سلطة النقد، وفق البيان، إلى أفضل المعايير، وتهدف لتوفير أقصى درجات الحماية لأجهزة ومواقع الصرافات الآلية.