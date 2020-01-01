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أبو عمرو يطالب ألمانيا بالضغط على اسرائيل لإجراء الانتخابات بالقدس

الأربعاء 15 يناير 2020 08:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو عمرو يطالب ألمانيا بالضغط على اسرائيل لإجراء الانتخابات بالقدس


رام الله / سما /

طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ألمانيا والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإزالة العقبات أمام إجراء الانتخابات بالقدس، عاصمة دولة فلسطين.

وأكد أبو عمرو خلال لقائه رئيس قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الألمانية أولريش إرنست، ورئيس بعثة المكتب التمثيلي الألماني كريستيان كلاجز في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، جدية القيادة بإجراء هذه الانتخابات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، موضحا أن الذي يعطل إجراء هذه الانتخابات حتى الآن هو الحكومة الإسرائيلية.

وطالب أبو عمرو بأن تقوم ألمانيا والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات بالقدس، مشدداً على أنه لا يمكن إجراء هذه الانتخابات دون القدس عاصمة دولة فلسطين.

وأطلع أبو عمرو ضيفيه على آخر المستجدات السياسية في المنطقة وعلى الساحة الفلسطينية.

#زياد ابو عمرو #المانيا #اسرائيل #الانتخابات الفلسطينية #القدس

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