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اهالي مادما يتصدون لهجوم من مستوطني "يتسهار" جنوب نابلس

الأربعاء 15 يناير 2020 07:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
اهالي مادما يتصدون لهجوم من مستوطني "يتسهار" جنوب نابلس


نابلس / سما /

تصدى اهالي قرية مادما، جنوب نابلس، بعد ظهر اليوم الأربعاء لهجوم شنه مستوطنون على منازل المواطنين في المنطقة الجنوبية من القرية.

وقالت مصادر محلية، ان عشرات المستوطنين من مستوطنة "يتسهار" قد هاجموا عددا من المنازل بالحجارة، وحاولوا الدخول اليها واعتلاء اسطحها، الا ان اهالي القرية هبّوا لنجدة اصحاب المنازل التي شملتها الاعتداءات، واشتبكوا مع المستوطنين بالحجارة وتمكنوا من دحرهم خارج القرية.

واشارت ذات المصادر الى ان سيدة من اصحاب المنازل قد اصيبت اصابة طفيفة وتم نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج.

وناشد مجلس قروي مادما، في بيان مقتضب، كافة المؤسسات الرسمية والأهلية للوقوف وقفة جادة إلى جانب المواطنين في تلك المنطقة من اراضي القرية، واعتبارها من المناطق ذات الأولولية، وتوفير سبل الحماية لها وبناء أسوار حول المنازل لحمايتها.

#نابلس #مستوطنة يتسهار #مستوطنون #قرية مادما

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