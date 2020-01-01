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الغرفة التجارية في القدس تبحث مع الملحق التجاري التركي سبل التعاون المشترك

الأربعاء 15 يناير 2020 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الغرفة التجارية في القدس تبحث مع الملحق التجاري التركي سبل التعاون المشترك


القدس المحتلة / سما /

 استقبل أعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس سامر نسيبة، عدنان دقاق، نور الدين رجبي، مجدي زغير والمدير العام لؤي الحسيني امس "صباح الدين ترهان" الملحق التجاري التركي.

وتم خلال اللقاء بحث الوضع الاقتصادي وتحديات العمل التجاري وخصوصيته في القدس، كما جرى بحث افق التعاون وإمكانية عمل مشاريع تعاون مشتركة ما بين الغرفة التجارية والملحق التجاري التركي في سبيل خدمة القدس والتجار.

وتطرق الاجتماع الى بحث الأوضاع الاقتصادية في المدنية إضافة للوضع السياحي والانشاءات والخدمات وكذلك التحديات التي تواجه التجار في القدس وبالذات في البلدة القديمة.

وتم التأكيد على دور الغرفة التجارية في تحسين وتشجيع البيئة الاستثمارية في القدس.

وفي النهاية شكر أعضاء مجلس الإدارة موقف تركيا كداعم للقدس وأهلها وتم دعوة الأتراك للاستثمار في المدينة المقدسة.

يذكر ان الملحق التجاري انضم الى طاقم القدس قبل حوالي شهرين ومن المخطط عقد لقاء بين الغرفة التجارية والقنصل التركي العام خلال الفترة القادمة.

#الغرفة التجارية #القدس #الملحق التجاري التركي

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