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مباحث غزة تقبض على متهمين بتزوير تقارير طبية وتحويلات للخارج

الأربعاء 15 يناير 2020 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
مباحث غزة تقبض على متهمين بتزوير تقارير طبية وتحويلات للخارج


غزة / سما /

أعلنت مباحث حيي التفاح والدرج في غزة اليوم، الاربعاء ، انها القت القبض على متهمين قاما بعمليات تزوير تقارير طبية وتحويلات للخارج.

وقال النقيب يوسف ماضي رئيس قسم مباحث التفاح والدرج في غزة: تم إلقاء القبض على المدعو (ه -أ )والمدعو ( ر- ع ) والمدعو ( ه- م ) داخل مطبعة تعود لأحدهم وبحوزتهم نماذج وتقارير طبية مزورة.

وأشار ماضي إلى أنه جرى تفتيش منزل أحد المتهمين في منطقة دير البلح وتم ضبط 18 ختما بأسماء مستشفيات حكومية وأطباء من وزارة الصحة ومعابر وغيرها.

وذكر ماضي أنه من خلال التحقيقات اعترف المذكورون يقيامهم بتزوير مئات التقارير الطبية مقابل مبالغ مالية، كما تم ضبط الأدوات التي تستخدم بعملية التزوير، وتحويل المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

#مباحث غزة #قطاع غزة #تزوير تقارير طبية

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