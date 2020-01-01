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عودة البالونات الحارقة في اجواء المستوطنات بغلاف غزة

الأربعاء 15 يناير 2020 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
عودة البالونات الحارقة في اجواء المستوطنات بغلاف غزة


غزة / سما /

ذكر موقع "حدشوت بتاخون سدي"، أن عدة بالونات مفخخة أطلقت مساء اليوم، من قطاع غزة، صوب مستوطنات غلاف غزة.
 
وأضاف الموقع، أنه سُمع دوي انفجارات في شمال قطاع غزة، ناتجة عن بالونات مفخخة أطلقت من القطاع.
 
من جهته، قال المراسل العسكري للقناة 13 العبرية، أور هيلر: إنه "على ما يبدو أن حركة حماس لم تعجبها رسالة إسرائيل التي نقلها نائب الأمين العام للأمم المتحدة اليوم، ويبدو أن حركة الجهاد الإسلامي ترد على تهديدات اغتيال الأمين العام للحركة زياد النخالة".
 
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أكد أن أربعة صواريخ أطلقت عصر اليوم من قطاع غزة صوب مستوطنات غلاف غزة، وتم اعتراض اثنين منها.
 
وأضاف المتحدث، أن صافرات الإنذار دوّت في مستوطنات: كفار سعد، وناحل عوز، وكفار عزة، المحاذية لقطاع غزة.

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