موقع عبري: عودة طائرات "يسعور" للعمل من جديد.. ما سبب إيقافها؟

القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع "والا" العبري، أن الطائرات المروحية من طراز "اليسعور" التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، عادت إلى العمل تدريجياً، بعد إيقافها بقرار من قائد سلاح الجو.



وأوضح الموقع، أن الطائرات المروحية عادت للعمل تدريجياً، وذلك لأول مرة منذ الهبوط الطارئ جنوب البلاد، وبعد شهرين من قرار قائد القوات الجوية اللواء عميكام نوركين، إيقافها عن التحليق وتعيين فريق من الخبراء للتحقيق في ملابسات الحادث الذي وقع أثناء طلعة تدريبية.



وبحسب الموقع، سيستمر التحقيق الذي يجري من قبل فريق من الخبراء برئاسة ضابط برتبة عقيد، حيث تلقى نوركين النتائج المؤقتة وتوصيات فريق الخبراء، والتي تم صياغتها مع الشركة المصنعة للمروحية، وشملت التوصيات الخطوات اللازمة للعودة الآمنة لمنظومة مروحيات "اليسعور" للتحليق والعمل.



وشهد الشهر الماضي إجراء أعمال صيانة واسعة النطاق على وحدة طائرات الهليكوبتر من طراز "يسعور"، وذلك بالتنسيق مع الشركة المصنعة والأسلحة الأخرى التي تستخدم طائرات هليكوبتر مماثلة، لتمكينهم من عودتهم إلى الطيران بأمان.