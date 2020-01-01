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السلمي يحذر من خطورة التدخلات الإقليمية العدوانية لإحياء المطامع الاستعمارية في المنطقة العربية

الأربعاء 15 يناير 2020 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
السلمي يحذر من خطورة التدخلات الإقليمية العدوانية لإحياء المطامع الاستعمارية في المنطقة العربية


القاهرة /سما/

حذر رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي من خطورة التدخلات والمُخططات العدوانية التي تقوم بها دول إقليمية، تستهدف إحياء مطامعها الاستعمارية، من خلال تكوين ميليشيات وأذرع لها داخل المجتمعات العربية، وإرسال قوات عسكرية تنتهك سيادة الدول العربية وتضع يدها على ثرواتها.

جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة الثانية لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي التي انطلقت أعمالها اليوم الأربعاء، بالعاصمة المصرية، القاهرة.

ونبه السلمي إلى أن التطورات والمستجدات المتسارعة في العالم العربي وصلت إلى درجة غاية في الخطورة، في ظل ما تشهده بعض الدول العربية من صراعات وتدخلات خارجية وما تمثله من تهديد مباشر للأمن القومي العربي.

وأضاف السلمي "رغم كل التحديات والظروف الدقيقة التي تمر بها أمتنا العربية، تبقى القضية الفلسطينية هي القضية الأولى والمحورية للعالم العربي".

وأكد استمرار البرلمان العربي في نصرة الشعب الفلسطيني ودعمه في دفاعه عن أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة، حتى قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

#البرلمان العربي #الوطن العربي #التدخلات الإقليمية #مشعل السلمي #الدول العربية

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