اتفاقية لزيادة الطاقة الكهربائية المصدرة من الأردن إلى فلسطين

عمان /سما/

وقعت شركة كهرباء محافظة القدس وشركة الكهرباء الوطنية الأردنية، اليوم الأربعاء، في العاصمة الأردنية، عمّان، اتفاقية لرفع قدرة التزويد من خلال تعزيز الربط الكهربائي، ما يتيح زيادة كميات الطاقة المصدرة إلى فلسطين من 26 ميغاواط إلى 80 ميغاواط.

ووقعت الاتفاقية، بحضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة، ومدير عام شركة كهرباء محافظة القدس هشام العمري.

وقال ملحم، إن هناك أسبابا كثيرة دعتنا للاعتماد على الجانب العربي لتنويع مصادر الطاقة وتحديدا الجانب الأردني، وإن المشروع سيرفع قدرة النظام الكهربائي في فلسطين إلى 80 ميغاواط، متوقعا الانتهاء من المشروع خلال حوالي سبعة اشهر.

من جانبها، أكدت زواتي أهمية هذه الخطوة في تعزيز التعاون بين الأردن وفلسطين، وفي إطار تطلع الأردن للربط مع دول الجوار لغايات التبادل التجاري للكهرباء، بما يعزز استقرارية النظام الكهربائي الأردني، ويخدم التطلع لسوق عربية مشتركة.

من جهته، قال الرواشدة إن الاتفاق يشكل المرحلة الثانية من الربط المشترك بين البلدين، مؤكدا أهمية المشروع في تحقيق عوائد إضافية لشركة الكهرباء الوطنية ورفع ايراداتها.