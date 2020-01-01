مجدلاني والرجوب يفتتحان مركز السراج لتنمية الطفولة في جنين

جنين / سما /

افتتح وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، ومحافظ جنين أكرم الرجوب، مساء اليوم الأربعاء، مركز السراج لتنمية الطفولة التابع لجمعية "أجود" الخيرية في مدينة جنين.

وقال مجدلاني: "نحن في وزارة التنمية الاجتماعية نولي أهمية كبيرة لمثل هذه المراكز العاملة مع الأطفال، والتي تساند عمل ورؤية الوزارة في العمل مع الأطفال وتنمية قدراتهم ورعايتهم."

وأكد أن الوزارة تفتح أبوابها للشراكة مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والمحلي العاملة في القطاع الاجتماعي لخدمة الفئات المهمشة والفقيرة، إلى جانب الحكومة على أساس التخطيط والتنفيذ والتقييم.

وشارك في الافتتاح نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم، والأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية سليم البرديني، بحضور وكيل مساعد شؤون المديريات الشمالية صباح الشرشير، ومدير "تنمية جنين" رائد نزال.

وزار مجدلاني مقر مديرية التنمية في جنين والتقى موظفيها ومراكز التأهيل واطلع على سير العمل، وحث الموظفين على ضرورة التعامل بروح المسؤولية الوطنية العالية، وبما يحفظ ويصون كرامة المواطن ويعزز صموده .

كما بحث مجدلاني مع المحافظ الرجوب، سبل تعزيز التعاون المشترك بما يخص الفئات المهمشة والفقيرة.

بدوره، أثنى الرجوب على الدور الذي تقوم به مديرية تنمية جنين وروح المسؤولية العالية لدى موظفيها في التعامل مع الأسر الفقيرة.