  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مجدلاني والرجوب يفتتحان مركز السراج لتنمية الطفولة في جنين

الأربعاء 15 يناير 2020 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني والرجوب يفتتحان مركز السراج لتنمية الطفولة في جنين


جنين / سما /

افتتح وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، ومحافظ جنين أكرم الرجوب، مساء اليوم الأربعاء، مركز السراج لتنمية الطفولة التابع لجمعية "أجود" الخيرية في مدينة جنين.

وقال مجدلاني: "نحن في وزارة التنمية الاجتماعية نولي أهمية كبيرة لمثل هذه المراكز العاملة مع الأطفال، والتي تساند عمل ورؤية الوزارة في العمل مع الأطفال وتنمية قدراتهم ورعايتهم."

وأكد أن الوزارة تفتح أبوابها للشراكة مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والمحلي العاملة في القطاع الاجتماعي لخدمة الفئات المهمشة والفقيرة، إلى جانب الحكومة على أساس التخطيط والتنفيذ والتقييم.

وشارك في الافتتاح نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم، والأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية سليم البرديني، بحضور وكيل مساعد شؤون المديريات الشمالية صباح الشرشير، ومدير "تنمية جنين" رائد نزال.

وزار مجدلاني مقر مديرية التنمية في جنين والتقى موظفيها ومراكز التأهيل واطلع على سير العمل، وحث الموظفين على ضرورة التعامل بروح المسؤولية الوطنية العالية، وبما يحفظ ويصون كرامة المواطن ويعزز صموده .

كما بحث مجدلاني مع المحافظ الرجوب، سبل تعزيز التعاون المشترك بما يخص الفئات المهمشة والفقيرة.

بدوره، أثنى الرجوب على الدور الذي تقوم به مديرية تنمية جنين وروح المسؤولية العالية لدى موظفيها في التعامل مع الأسر الفقيرة.

#أحمد مجدلاني #أكرم الرجوب #جمعية أجود #مركز السراج #جنين

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. الرئيس يؤكد: سنقدم كافة الامكانيات لتخفيف معاناة قطاع غزة

بالصور... اجتماع قيادي لحركتي "حماس" و الجهاد الاسلامي في غزة

"أمان": الجيش نجح في ردع "حماس" بغزة.. وإيران ستتمكن من صنع قنبلة نووية خلال عامين

شاهد: صاروخ إسرائيلي جديد ضد المدرعات.. تعرف عليه

المخابرات الإسرائيلية تستعد لتأمين وصول قادة من 41 دولة إلى القدس المحتلة

يديعوت: ضابط بسلاح البحرية الإسرائيلي يغتصب شابة بموقع عسكري

وصف نتنياهو الاتفاقية بالتاريخية.. بدء تدفق الغاز من إسرائيل إلى مصر

الأخبار الرئيسية

تعليقا على اطلاق صواريخ غزة.. غانتس: نتنياهو فشل و"حان الوقت لاتخاذ قرار"

اسرائيل : 4 صواريخ اطلقت من غزة صوب مستوطنات الغلاف مساء اليوم

بوتين وماكرون

بوتين وماكرون وولي العهد البريطاني يزورون الضفة الغربية الأسبوع المقبل

يديعوت : هل ستضيع القيادة الإسرائيلية الفرصة التي أوجدها الجيش ؟

لأول مرة منذ أوسلو .. قرار جديد من بينيت يتعلق بمناطق (ج)