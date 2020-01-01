سلطة المياه وجامعة البولتكنيك توقعان مذكرة للتعاون في المجالين العلمي والبحثي

رام الله / سما /

وقع رئيس سلطة المياه مازن غنيم ورئيس جامعة البولتكنيك عماد الخطيب، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم بهدف التعاون والمساهمة في عملية بناء وتطوير الكفاءات والمهارات والمعرفة في مجال علوم المياه والزراعة والبيئة، والمشاركة الفعالة في تقديم الخدمات والاستشارات وتنظيم ورش عمل وأيام علمية، من أجل تنمية قطاع المياه والصرف الصحي في فلسطين.

وتأتي مذكرة التفاهم للاستفادة من التخصصات المختلفة في الجامعة، وتحقيق التعاون المشترك في مجال تبادل المعارف والمعلومات والبحوث في مجالات المياه والبيئة والزراعة والطاقة، من خلال تحديد أولويات البحث فيما يتعلق بتطوير قطاع المياه ومعالجتها والبيئة، بهدف تبنيها من قبل باحثي الجامعة.

كما سيتم دعم الطلبة من خلال تقديم معدات ولوازم عينية لدعم برامج أبحاث المياه، والاستفادة من الإمكانيات المخبرية والتجهيزات الفنية المتوفرة لتكامل العمل، إلى جانب التعاون في مجال فحوصات جودة مياه الشرب ومعالجة المياه العادمة وبرامج الاستشعار عن بعد في تحليل صور الأقمار الصناعية ذات الجودة العالية التي تهدف إلى تقييم ومراقبة الوضع المائي.

كما تشتمل المذكرة على التعاون لإنشاء برنامج ماجستير نوعي في مجال هندسة معالجة المياه في الجامعة، آخذين بالاعتبار برامج الماجستير الموجودة في الجامعات الأخرى، لتخريج مهندسين مؤهلين للارتقاء بهذا القطاع الحيوي في فلسطين، وتشجيع الباحثين على التقدم بمشاريع بحوث مشتركة للجهات المانحة والمحلية والإقليمية والدولية، وتشجيع المشاركة في الشبكات البحثية المحلية والعربية والدولية، خاصة في المواضيع التي تهم كلتا المؤسستين.

من جانبه، أكد غنيم اهتمام ودعم سلطة المياه لكافة البرامج والنشاطات التي تساهم في تطوير قطاع المياه والعاملين فيه على مختلف المستويات، وأنها تعمل مع كافة الشركاء من الجهات الاكاديمية للوصول إلى أفضل النتائج في تحقيق كل ما هو جديد ومتطور ويخدم قطاع المياه والصرف الصحي الذي يعتبر هاما جدا.

من جانبه، رحب الخطيب بالمذكرة، التي تأتي في إطار رؤية الجامعة في تعزيز التعاون وتنسيق الجهود مع المؤسسات الفلسطينية، معتبرا أن هذا التوجه بمثابة تعاون استراتيجي في مجالات مختلفة.