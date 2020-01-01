إغلاق مكتب "الأناضول" بالقاهرة والقبض على أربعة من العاملين

القاهرة /سما/

أكد مصدر أمني مطلع بوزارة الداخلية أن قوات الأمن داهمت اليوم مكتب وكالة أنباء الأناضول التركية في القاهرة، وألقت القبض على أربعة، ثلاثة مصريين وتركي واحد من العاملين في المكتب.

وقال المصدر في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ): أن التحقيقات ستجرى مع الأربعة في اتهامات بترويج أخبار خاطئة، وعدم وجود التصاريح اللازمة للعمل في المكتب من القاهرة.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد أدانت في وقت سابق اليوم مداهمة الشرطة المصرية لمكتب وكالة "الأناضول" التركية الرسمية في القاهرة اليوم الأربعاء وتوقيفها بعض العاملين به.

وأكدت الوزارة أنها "تنتظر من السلطات المصرية إخلاء سبيل عاملي المكتب على الفور"، مشيرة إلى أن من بينهم مواطن تركي.