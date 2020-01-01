  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إغلاق مكتب "الأناضول" بالقاهرة والقبض على أربعة من العاملين

الأربعاء 15 يناير 2020 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق مكتب "الأناضول" بالقاهرة والقبض على أربعة من العاملين


القاهرة /سما/

أكد مصدر أمني مطلع بوزارة الداخلية أن قوات الأمن داهمت اليوم مكتب وكالة أنباء الأناضول التركية في القاهرة، وألقت القبض على أربعة، ثلاثة مصريين وتركي واحد من العاملين في المكتب.

وقال المصدر في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ): أن التحقيقات ستجرى مع الأربعة في اتهامات بترويج أخبار خاطئة، وعدم وجود التصاريح اللازمة للعمل في المكتب من القاهرة.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد أدانت في وقت سابق اليوم مداهمة الشرطة المصرية لمكتب وكالة "الأناضول" التركية الرسمية في القاهرة اليوم الأربعاء وتوقيفها بعض العاملين به.

وأكدت الوزارة أنها "تنتظر من السلطات المصرية إخلاء سبيل عاملي المكتب على الفور"، مشيرة إلى أن من بينهم مواطن تركي.

#وكالة الاناضول #القاهرة #اعتقال #السلطات المصرية

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. الرئيس يؤكد: سنقدم كافة الامكانيات لتخفيف معاناة قطاع غزة

"أمان": الجيش نجح في ردع "حماس" بغزة.. وإيران ستتمكن من صنع قنبلة نووية خلال عامين

لأول مرة منذ أوسلو .. قرار جديد من بينيت يتعلق بمناطق (ج)

شاهد: صاروخ إسرائيلي جديد ضد المدرعات.. تعرف عليه

المخابرات الإسرائيلية تستعد لتأمين وصول قادة من 41 دولة إلى القدس المحتلة

يديعوت: ضابط بسلاح البحرية الإسرائيلي يغتصب شابة بموقع عسكري

وصف نتنياهو الاتفاقية بالتاريخية.. بدء تدفق الغاز من إسرائيل إلى مصر

الأخبار الرئيسية

حتسور

تفاصيل جديدة.. ضابط بسلاح الجو يكشف ما دمرته المياه في قاعدة "حتسور"

تعليقا على اطلاق صواريخ غزة.. غانتس: نتنياهو فشل و"حان الوقت لاتخاذ قرار"

اسرائيل : 4 صواريخ اطلقت من غزة صوب مستوطنات الغلاف مساء اليوم

بوتين وماكرون

بوتين وماكرون وولي العهد البريطاني يزورون الضفة الغربية الأسبوع المقبل

يديعوت : هل ستضيع القيادة الإسرائيلية الفرصة التي أوجدها الجيش ؟