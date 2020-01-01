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شتاينتس: ضخ الغاز لمصر أكبر تعاون اقتصادي بين الجانبين

الأربعاء 15 يناير 2020 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
شتاينتس: ضخ الغاز لمصر أكبر تعاون اقتصادي بين الجانبين


القدس المحتلة / سما /

وصف وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس بدء ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر اليوم الأربعاء بأنه "خطوة تاريخية".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عنه القول قبل التوجه إلى مصر، التي وصلها في وقت سابق اليوم، إن هذه الخطوة "تعكس أكبر تعاون اقتصادي بين البلدين منذ توقيع اتفاقية السلام قبل أربعين عاما".

وأكد أن الجانبين "سيتعاونان أيضا في تصدير الغاز إلى القارة الأوروبية"، لافتا إلى أن هذا "من شأنه تعزيز محور السلام".

وأشار إلى أن قيمة العقود الموقعة بين البلدين تصل إلى 32 مليار دولار.

وبدأت إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر.

وقال وزير البترول المصري طارق الملا وشتاينتس، في بيان مشترك، إن ضخ الغاز من إسرائيل إلى مصر اليوم يمثل تطورا مهما "يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين".

وأضافا أن هذا التطور "سيمكن إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية، وذلك في إطار دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للغاز".

وذكرت وزارة البترول المصرية أن الجانبين سيقومان بإعلان هذا التطور خلال الاجتماع الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط، والذى سيعقد يوم غد الخميس في القاهرة.

ومن المقرر أن يوافق كل من وزراء الطاقة المصري والإسرائيلي والقبرصي واليوناني والإيطالي والأردني والفلسطيني خلال الاجتماع على تأسيس منظمة إقليمية للغاز.

وبدأت إسرائيل مطلع الشهر ضخ الغاز الطبيعي من حقل "ليفياثان" الإسرائيلي بالبحر المتوسط إلى الأردن، ما جعل إسرائيل "مُصدرة للطاقة للمرة الأولى في تاريخها".

وتدير شركة "ديليك" للحفر الإسرائيلية الحقل بالاشتراك مع شركة "نوبل إنرجي" الأمريكية وشركة "ريشيو أويل" الإسرائيلية.

#شتاينتس #اسرائيل #مصر #غاز

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