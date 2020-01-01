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الاحتلال يصادر 350 دونما جنوب بيت لحم

الأربعاء 15 يناير 2020 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يصادر 350 دونما جنوب بيت لحم


بيت لحم / سما /

 استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على مئات الدونمات الزراعية من أراضي بلدتي الخضر وأرطاس جنوب محافظة بيت لحم.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، إن الاحتلال أصدر أوامر عسكرية بالاستيلاء على 350 دونما زراعيا من أراضي الخضر وأرطاس، وتحديدا في مناطق "باكوش، وخلة ظهر العين، وثغرة حماد، والشغف، وزكندح، وعين القسيس، وشوشحلة، والرجم".

وأشار بريجية إلى أن هذا القرار يأتي بهدف توسيع الشارع الالتفافي رقم 60، ما يعني التهام المزيد من الأراضي، إضافة لارتداد بنحو 150 مترا، عدا عن منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

#بيت لحم #قوات الاحتلال

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