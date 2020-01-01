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تعيينات جديدة بالجيش الإسرائيلي..

الأربعاء 15 يناير 2020 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعيينات جديدة بالجيش الإسرائيلي..


القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع الجيش الإسرائيلي، أن الجيش أجرى عدة تعيينات جديدة في صفوفه، وذلك خلال لقاء عقده رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، مشيراً إلى أن هذه التعيينات تنتظر موافقة وزير الجيش نفتالي بينت.
 
وأوضح الموقع، أنه سيتم تعيين العقيد غال أبراهام، ضابطاً للموارد البشرية في قيادة الجبهة الداخلية، والمقدم آفنر لونتي، ضابطاً للموارد البشرية في الذراع البري، وذلك بعد ترقيته إلى رتبة عقيد.
 
وأضاف الموقع، أن سيتم تعيين المقدم يفعات يغر، ضابطةً للموارد البشرية في قيادة المركز، وذلك بعد ترقيتها إلى رتبة عقيد، وسيتم تعيين المقدم ليئيل شار عيدان، ضابطاً للموارد البشرية في قيادة الجنوب، وذلك بعد ترقيته إلى رتبة عقيد.

#الجيش الإسرائيلي #بينت #كوخافي

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