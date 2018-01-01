  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس الاسرائيلي يلتقي وفدا كبيرا من رجال الاعمال المصريين بالقدس المحتلة

الأربعاء 15 يناير 2020 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الاسرائيلي يلتقي وفدا كبيرا من رجال الاعمال المصريين بالقدس المحتلة


غزة / سما/

التقى رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين، الاربعاء، في مدينة القدس، وفدا من كبار رجال الأعمال المصريين في قطاع الغاز.ونشرت حساب "إسرائيل بالعربية" على تويتر صورة لريفلين مع رجال الأعمال المصريين.وقال ريفلين بعد بدء ضخ الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر: "يمثل تدفق الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر يوما تاريخيا في العلاقات بين البلدين".
وبدأت إسرائيل، اليوم، بضخ الغاز إلى مصر، ضمن اتفاقية جرت بين الطرفين.
يذكر أن مصر وإسرائيل، وقعتا اتفاقية وصفتها حكومة بنيامين نتنياهو بالتاريخية في فبراير/2018 لتصدير الغاز إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار، ولمدة 10 سنوات.

#مصر #اسرائيل #رجال اعمال

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. الرئيس يؤكد: سنقدم كافة الامكانيات لتخفيف معاناة قطاع غزة

بالصور... اجتماع قيادي لحركتي "حماس" و الجهاد الاسلامي في غزة

"أمان": الجيش نجح في ردع "حماس" بغزة.. وإيران ستتمكن من صنع قنبلة نووية خلال عامين

شاهد: صاروخ إسرائيلي جديد ضد المدرعات.. تعرف عليه

يديعوت: ضابط بسلاح البحرية الإسرائيلي يغتصب شابة بموقع عسكري

وصف نتنياهو الاتفاقية بالتاريخية.. بدء تدفق الغاز من إسرائيل إلى مصر

شاهد.. اسرائيل تصدر عملة تذكارية نقش عليها صورة ترامب

الأخبار الرئيسية

اسرائيل : 4 صواريخ اطلقت من غزة صوب مستوطنات الغلاف مساء اليوم

بوتين وماكرون

بوتين وماكرون وولي العهد البريطاني يزورون الضفة الغربية الأسبوع المقبل

يديعوت : هل ستضيع القيادة الإسرائيلية الفرصة التي أوجدها الجيش ؟

لأول مرة منذ أوسلو .. قرار جديد من بينيت يتعلق بمناطق (ج)

o

المخابرات الإسرائيلية تستعد لتأمين وصول قادة من 41 دولة إلى القدس المحتلة