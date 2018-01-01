الرئيس الاسرائيلي يلتقي وفدا كبيرا من رجال الاعمال المصريين بالقدس المحتلة

غزة / سما/

التقى رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين، الاربعاء، في مدينة القدس، وفدا من كبار رجال الأعمال المصريين في قطاع الغاز.ونشرت حساب "إسرائيل بالعربية" على تويتر صورة لريفلين مع رجال الأعمال المصريين.وقال ريفلين بعد بدء ضخ الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر: "يمثل تدفق الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر يوما تاريخيا في العلاقات بين البلدين".

وبدأت إسرائيل، اليوم، بضخ الغاز إلى مصر، ضمن اتفاقية جرت بين الطرفين.

يذكر أن مصر وإسرائيل، وقعتا اتفاقية وصفتها حكومة بنيامين نتنياهو بالتاريخية في فبراير/2018 لتصدير الغاز إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار، ولمدة 10 سنوات.