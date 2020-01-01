أبو عمرو يستقبل ممثلي مجالس الأساقفة الكاثوليك في العالم

رام الله / سما /

أطلع رئيس دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ممثلي مجالس الأساقفة الكاثوليك في العالم على آخر التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة بشكل عام، والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص.

وأشار أبو عمرو خلال اللقاء الذي عقد في مدينة رام لله اليوم الأربعاء، إلى ممارسات الحكومة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والانتهاكات التي تقوم بها كالاستيلاء على الأراضي، والاستيطان، والسيطرة على موارد شعبنا ومقدراته، وتقييد حركته.

وتطرق أبو عمرو لقضية الانتخابات التي تسعى القيادة الفلسطينية لإجرائها في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، والتي تعرقل الحكومة الإسرائيلية إجراءها، مشددا على أهمية إجراء هذه الانتخابات في القدس عاصمة دولة فلسطين.

وأجاب أبو عمرو على أسئلة الحضور فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وحل الدولتين، والعلاقة مع الولايات االمتحدة ودول أوروبا.

وشكر أبو عمرو الأساقفة على موقفهم الداعم للقضية الفلسطينية. وطالب مجلس الأساقفة الكاثوليك في العالم بمواصلة الدعم لتحقيق السلام والعدل، ونيل الشعب الفلسطيني لحقوقه كاملة.