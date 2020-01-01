مصرع 6 أشخاص وإصابة 928 آخرين في 1080 حادث الشهر الماضي

رام الله / سما /

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 928 آخرين بجروح، جراء 1080 حادث سير وقعت الشهر الماضي في الضفة الغربية .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن إدارة شرطة المرور سجلت 1080 حادث سير، نتج عنها مصرع 6 أشخاص وإصابة 928 آخرين، وصفت 9 اصابة بالخطيرة، و54 إصابة منهم بالمتوسطة، و865 بالطفيفة.

وأضافت، أن شرطة المرور فحصت الشهر الماضي 11275 مركبة، وأنزلت عن الشارع 1058 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 19617 مخالفة مرورية، وحجزت 648 مركبة للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 1238 مركبة غير قانونية .