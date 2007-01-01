"5" أسباب تبشر الريال بالفوز بـ"الليغا"

وكالات / سما /

اختتم فريق ريال مدريد النصف الأول من الدوري الإسباني بشكل إيجابي، رغم الشكوك التي أحاطت بالفريق ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان في مرحلة مبكرة بالموسم، وعدم الاستفادة من قدرات الوافد إيدين هازارد, بعدما ابتلي بإصابات متكررة.

ولخصت صحيفة "ماركا" الإسبانية, تفوق ريال مدريد الذي يتقاسم الصدارة الآن مع برشلونة، في خمس أسباب تبشر "الملكي" بتحقيق اللقب في النهاية إذا واصل على هذا المنوال، لا سيما بعد تتويجه بلقب كأس "السوبر" الإسباني.

1- نقاط أكثر:

أنهى ريال مدريد النصف الأول محققا 40 نقطة، وتعرض لهزيمة واحدة، وهو رصيد أكبر من الموسمين الماضيين في الفترة نفسها (33 و35 نقطة على الترتيب).

2- دفاع أقوى:

يملك الريال أقوى دفاع في "الليغا" مناصفة مع أتلتيكو مدريد، حيث استقبل 12 هدفا في 19 مباراة، وهو أفضل رصيد له منذ موسم 1987-1988، وهو ما يرشح البلجيكي تيبو كورتوا لنيل جائزة "زامورا" لأفضل حارس، وهو إنجاز لم يحققه الريال منذ تتويج الأسطورة الإسباني إيكر كاسياس في موسم 2007-2008.

3- تحسن هجومي:

سجل ريال مدريد 36 هدفا في 19 جولة، وهو رقم أفضل من الموسمين الماضيين (28 و35 هدفا)، لكنه يظل بعيدا عن معدله في آخر موسم توّج فيه باللقب، حين سجل 49 هدفا في هذه الفترة، لكن خلال وجود ماكينة الأهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو.

4- تأثير "برنابيو":

سيخوض ريال مدريد 4 مباريات قمة في ملعبه "سانتياغو برنابيو" في النصف الثاني من الموسم، حيث نجا بالتعادل 3 مرات خارج أرضه أمام برشلونة وأتلتيكو وفالنسيا في النصف الأول، وتعثر فقط في ملعب إشبيلية بالخسارة بهدف نظيف.

5- أرقام برشلونة:

تراجعت أرقام برشلونة حامل اللقب في آخر موسمين، بشكل كبير، حيث استقبل 23 هدفا في النصف الأول من "الليغا"، وجمع 40 نقطة فقط (مقابل 43 و51 في الفترة نفسها في الموسمين الماضيين).