  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة: مصرع 6 أشخاص وإصابة 928 آخرين في 1080 حادث الشهر الماضي

الأربعاء 15 يناير 2020 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 928 آخرين بجروح، جراء 1080 حادث سير وقعت الشهر الماضي في الضفة الغربية .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن إدارة شرطة المرور سجلت 1080 حادث سير، نتج عنها مصرع 6 أشخاص وإصابة 928 آخرين، وصفت 9 اصابة بالخطيرة، و54 إصابة منهم بالمتوسطة، و865  بالطفيفة.

وأضافت، أن شرطة المرور فحصت الشهر الماضي 11275 مركبة، وأنزلت عن الشارع 1058 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 19617 مخالفة مرورية، وحجزت 648 مركبة للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 1238 مركبة غير قانونية  .

 
#حادث #الشرطة

الأكثر قراءة اليوم

هل اسقط "داعش" طائرة مقاتلة مصرية فوق شمال سيناء؟.. الجيش المصري يوضح

شاهد.. الرئيس يؤكد: سنقدم كافة الامكانيات لتخفيف معاناة قطاع غزة

بالصور... اجتماع قيادي لحركتي "حماس" و الجهاد الاسلامي في غزة

"أمان": الجيش نجح في ردع "حماس" بغزة.. وإيران ستتمكن من صنع قنبلة نووية خلال عامين

لدينا خطط شاملة.. العميد المبحوح: قطعنا شوطاً بمشروع منظومة المراقبة والسيطرة بغزة

شاهد: صاروخ إسرائيلي جديد ضد المدرعات.. تعرف عليه

وصف نتنياهو الاتفاقية بالتاريخية.. بدء تدفق الغاز من إسرائيل إلى مصر

الأخبار الرئيسية

يديعوت : هل ستضيع القيادة الإسرائيلية الفرصة التي أوجدها الجيش ؟

لأول مرة منذ أوسلو .. قرار جديد من بينيت يتعلق بمناطق (ج)

o

المخابرات الإسرائيلية تستعد لتأمين وصول قادة من 41 دولة إلى القدس المحتلة

وصف نتنياهو الاتفاقية بالتاريخية.. بدء تدفق الغاز من إسرائيل إلى مصر

توفيق الطيراوي : فتح على قلب رجل واحد، ويجب محاسبة الفاسدين