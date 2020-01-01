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يديعوت : هل ستضيع القيادة الإسرائيلية الفرصة التي أوجدها الجيش ؟

الأربعاء 15 يناير 2020 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت : هل ستضيع القيادة الإسرائيلية الفرصة التي أوجدها الجيش ؟


القدس المحتلة / سما /

تساءلت صحيفة "يديعوت أحرونوت العبرية" مساء اليوم الأربعاء، حول مدى قدرت القيادة السياسية الإسرائيلية، استغلال فرصة الهدوء التي أوجدها الجيش الإسرائيلي على مختلف الجبهات.
 
واعتبرت الصحيفة العبرية، أن تقرير شعبة الاستخبارات الإسرائيلية "أمان"، حول وجود فرصة ضعيفة للحرب في العام المقبل، ليس من أجل رفع المعنويات، بل هي رسالة واضحة للمستوى السياسي في إسرائيل لاستغلال الفرصة.
 
وأوضحت "يديعوت"، أنه الان أمام القيادة السياسية، في 2020 فرصة سانحة للعمل دون ضغوط تهديد عسكري فوري.
 
وأضافت الصحيفة، "اختاروا الذهاب إلى مبادرة سياسية؟ حان الوقت، استغلوا هذا الاحتمال بحرب منخفضة للاستثمار في تنمية الاقتصاد والتعليم والصحة، هذا هو الوقت المناسب، نحن الجيش، نقوم بدورنا، ونمنح الأمن والردع ونشتري الوقت، ثم نستفيد منه.
 
وتابعت "أهدر المستوى السياسي حرية التصرف التي كان يتمتع بها في العقد الماضي لتغيير وضع إسرائيل الاستراتيجي ماديًا، يبدو أن "الاحتمال المنخفض" لعام 2020 ربما سيهدر أيضًا على اعتاب حملة انتخابية أخرى".

#الجيش الإسرائيلي #نتنياهو #هدوء

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