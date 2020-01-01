توزيع اخطارات هدم في العيسوية وجبل المكبر

القدس المحتلة / سما /

وزعت بلدية الاحتلال، اليوم الأربعاء، قرارات هدم على منشآت في بلدة العيسوية وجبل المكبر، بحجة البناء دون ترخيص.

وأوضحت لجنة المتابعة في العيسوية، أن طواقم بلدية الاحتلال اقتحمت العيسوية، وقامت بتوزيع وتعليق قرارات هدم صادرة من محكمة البلدية لأكثر من 5 منازل، وبعض الأوامر تدخل حيز التنفيذ بعد 20 يوماً.

وأَضافت اللجنة أن القرارات استهدفت اليوم طوابق سكنية من بنايات، تحت ذريعة البناء دون ترخيص.

وأوضحت اللجنة أن طواقم البلدية قامت بتصوير عدة منشآت سكنية من منازل وبنايات واستهدفت الناشطين وأعضاء اللجان في البلدة.

كما وزعت قرارات هدم في جبل المكبر، وأمهلت عائلة عدة أيام لتنفيذ الهدم يدويا.