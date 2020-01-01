  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

توزيع اخطارات هدم في العيسوية وجبل المكبر

الأربعاء 15 يناير 2020 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
توزيع اخطارات هدم في العيسوية وجبل المكبر


القدس المحتلة / سما /

وزعت بلدية الاحتلال، اليوم الأربعاء، قرارات هدم على منشآت في بلدة العيسوية وجبل المكبر، بحجة البناء دون ترخيص.
وأوضحت لجنة المتابعة في العيسوية، أن طواقم بلدية الاحتلال اقتحمت العيسوية، وقامت بتوزيع وتعليق قرارات هدم صادرة من محكمة البلدية لأكثر من 5 منازل، وبعض الأوامر تدخل حيز التنفيذ بعد 20 يوماً.
وأَضافت اللجنة أن القرارات استهدفت اليوم طوابق سكنية من بنايات، تحت ذريعة البناء دون ترخيص.
وأوضحت اللجنة أن طواقم البلدية قامت بتصوير عدة منشآت سكنية من منازل وبنايات واستهدفت الناشطين وأعضاء اللجان في البلدة.
كما وزعت قرارات هدم في جبل المكبر، وأمهلت عائلة عدة أيام لتنفيذ الهدم يدويا.

الأكثر قراءة اليوم

هل اسقط "داعش" طائرة مقاتلة مصرية فوق شمال سيناء؟.. الجيش المصري يوضح

شاهد.. الرئيس يؤكد: سنقدم كافة الامكانيات لتخفيف معاناة قطاع غزة

بالصور... اجتماع قيادي لحركتي "حماس" و الجهاد الاسلامي في غزة

"أمان": الجيش نجح في ردع "حماس" بغزة.. وإيران ستتمكن من صنع قنبلة نووية خلال عامين

لدينا خطط شاملة.. العميد المبحوح: قطعنا شوطاً بمشروع منظومة المراقبة والسيطرة بغزة

شاهد: صاروخ إسرائيلي جديد ضد المدرعات.. تعرف عليه

وصف نتنياهو الاتفاقية بالتاريخية.. بدء تدفق الغاز من إسرائيل إلى مصر

الأخبار الرئيسية

يديعوت : هل ستضيع القيادة الإسرائيلية الفرصة التي أوجدها الجيش ؟

لأول مرة منذ أوسلو .. قرار جديد من بينيت يتعلق بمناطق (ج)

o

المخابرات الإسرائيلية تستعد لتأمين وصول قادة من 41 دولة إلى القدس المحتلة

وصف نتنياهو الاتفاقية بالتاريخية.. بدء تدفق الغاز من إسرائيل إلى مصر

توفيق الطيراوي : فتح على قلب رجل واحد، ويجب محاسبة الفاسدين