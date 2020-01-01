التأمين الإسرائيلي يصنف الصراخ على الموظفات تحت بند "إصابات عمل"

القدس المحتلة / سما /

قرر المعهد الوطني للتأمين الإسرائيلي تصنيف الصراخ على الموظفات في مرافق العمل تحت بند إصابات العمل. وفق ما نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وجاء القرار بعد دعوى قضائية أقامها المحامي شيري ألون وجيل كراوس، بعد ادعاء موظفة في أحد البنوك بأن مدير الفرع قام بالصراخ عليها خلال مكاملة هاتفية مما أدى لحدوث مضاعفات صحية أثرت عليها سلبا.

وجاء في تقرير طبي تقدمت به الموظفة للمحكمة أنها عانت من ارتفاع ضغط الدم وألم في الصدر بسبب صراخ مدير الفرع. ومنذ ذلك الحين، تعاني من القلق والاضطراب والاكتئاب.

وأكد المعهد أن هذا بمثابة حادث عمل وذلك بعد تحديد نسبة العجز.