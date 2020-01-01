  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التأمين الإسرائيلي يصنف الصراخ على الموظفات تحت بند "إصابات عمل"

الأربعاء 15 يناير 2020 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
التأمين الإسرائيلي يصنف الصراخ على الموظفات تحت بند "إصابات عمل"


القدس المحتلة / سما /

قرر المعهد الوطني للتأمين الإسرائيلي تصنيف الصراخ على الموظفات في مرافق العمل تحت بند إصابات العمل. وفق ما نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وجاء القرار بعد دعوى قضائية أقامها المحامي شيري ألون وجيل كراوس، بعد ادعاء موظفة في أحد البنوك بأن مدير الفرع قام بالصراخ عليها خلال مكاملة هاتفية مما أدى لحدوث مضاعفات صحية أثرت عليها سلبا.

وجاء في تقرير طبي تقدمت به الموظفة للمحكمة أنها عانت من ارتفاع ضغط الدم وألم في الصدر بسبب صراخ مدير الفرع. ومنذ ذلك الحين، تعاني من القلق والاضطراب والاكتئاب.

وأكد المعهد أن هذا بمثابة حادث عمل وذلك بعد تحديد نسبة العجز. 

#التأمين #اسرائيل #صراخ #موظفات

الأكثر قراءة اليوم

هل اسقط "داعش" طائرة مقاتلة مصرية فوق شمال سيناء؟.. الجيش المصري يوضح

شاهد.. الرئيس يؤكد: سنقدم كافة الامكانيات لتخفيف معاناة قطاع غزة

بالصور... اجتماع قيادي لحركتي "حماس" و الجهاد الاسلامي في غزة

"أمان": الجيش نجح في ردع "حماس" بغزة.. وإيران ستتمكن من صنع قنبلة نووية خلال عامين

لدينا خطط شاملة.. العميد المبحوح: قطعنا شوطاً بمشروع منظومة المراقبة والسيطرة بغزة

شاهد: صاروخ إسرائيلي جديد ضد المدرعات.. تعرف عليه

وصف نتنياهو الاتفاقية بالتاريخية.. بدء تدفق الغاز من إسرائيل إلى مصر

الأخبار الرئيسية

يديعوت : هل ستضيع القيادة الإسرائيلية الفرصة التي أوجدها الجيش ؟

لأول مرة منذ أوسلو .. قرار جديد من بينيت يتعلق بمناطق (ج)

o

المخابرات الإسرائيلية تستعد لتأمين وصول قادة من 41 دولة إلى القدس المحتلة

وصف نتنياهو الاتفاقية بالتاريخية.. بدء تدفق الغاز من إسرائيل إلى مصر

توفيق الطيراوي : فتح على قلب رجل واحد، ويجب محاسبة الفاسدين